الاعتداء على مواطن مصرى فى الكويت.. حكاية فيديو شغل السوشيال ميديا

واقعة اعتداء جديدة تعرض لها مصرى مغترب فى دولة الكويت، تعود القصة لفيديو متداول علي منصات السوشيال ميديا يعتدى فيه شابان كويتيان بالضرب على شاب مصري يعمل فى محل للألعاب الإلكترونية فى متجر بمنطقة الفحيحيل بالكويت.

ويبدو من الفيديو أن الشباب الكويتى عزموا على الاعتداء بالضرب على المصرى من البداية، حيث حرص أحدهم على توثيق الواقعة قبل دخولهم للمتجر.

Advertisements

في المقابل، أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول "مجتزأ" ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث، وأوضحت أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصرى"، وأن الشابين اللذان اعتديا على الشاب المصري قيد الاحتجاز والتحقيق.



