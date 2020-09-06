نشرة منتصف اليوم من تليفزيون اليوم السابع.. 60 ألف موظف ينتقلون للعاصمة الإدارية.. الهجرة تكشف حقيقة اعتداء شباب بالكويت على موظف مصري.. أخبار عن اللقاح الروسي.. وشوبير يكشف عدم ضياع كأس أفريقيا بحريق الجبلاية

بث تليفزيون اليوم السابع، نشرة أخبار منتصف اليوم، والتي أعدها محمود حسن، وقدمتها رغدة بكر ونسرين فؤاد، وحملت عددا هاما من الأخبار العالمية والمحلية، وجاءت البداية من العاصمة الإدارية، المشروع الضخم الذى تعقد عليه الكثير من الآمال، فقد كشف الدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، عن انتقال 50 إلى 60 ألف موظف بدواوين الوزارات خلال النصف الأول من العام المقبل، مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية اليوم، بأن جميع طواقم الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الجديدة.



وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى وضع خطة بتوجيهات من الرئيس السيسى بأن جميع العاملين الذين سينقلون إلى العاصمة الجديدة سيعملون بأحدث الطرق التكنولوجية والإدارة فى العالم.



رغدة بكرة ونسرين فؤاد

ومن الأخبار التي حازت اهتماما على مواقع التواصل الاجتماعي، تأكيد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت بأحد المحال التجارية، هو فيديو "مجتزأ ومقتطع من سياقه" ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذى وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدى.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال وانتهت "بالاعتذار للمواطن المصرى"، وأضافت الوزارة أن الشابين، الذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

ومازالت أخبار التعليم حاضرة وبقوة رغم الإجازة الصيفية، فقد أعلنت المدارس الدولية الحكومية، بدء الدراسة فيها 27 سبتمبر الجاري، وعلم اليوم السابع من مصادره، أن اجتماعا تم عَقده داخلَ وزارة التعليم بين عدد من قيادات الوزارة والمدير التنفيذى لمشروع المدارس الرسمية الدولية بمصر، وتم مناقشةُ عددٍ من تفاصيل الدراسة بالمدارس الدولية فيه.



وفى خبر آخر يخص التعليم، أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الإبلاغ عن صفحة مزيفة تنتحل اسم وزارة التربية والتعليم ولها تأثير في نشر شائعات مغرضة..

وتابع وزير التربية والتعليم على جروب محبى الدكتور طارق شوقى على الواتس آب، أن هناك من يبذل كل الجهد ويستخدم كل الأساليب الشيطانية لعرقلة تطوير التعليم المصرى، وقد أصاب البعض مسُ من الجنون لنجاح مصر فى هذه المرحلة، ويجب أن نكون يقظين جدا في هذا التوقيت.

ومازالت انتخابات الشيوخ حاضرة حيث تَختتمُ الهيئةُ الوطنية للانتخابات استعداداتِها لعقد جولةِ الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدا في 14 محافظة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن تُعلن النتائج النهائية للانتخابات في 16 سبتمبر. وأظهرت نتائجُ الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي حسم 174 مقعدا من إجمالي 300 مقعد، وحصول حزبِ مستقبل وطن على أغلبيتها. ومن المقرر أن يُعين الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلث المتبقي من أعضاء المجلس.

وأكدت وزيرةُ الصحة الدكتورة هالة زايد أن الزيادةَ التي حدثت مؤخرا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا ليست بالضرورة مؤشرا على موجة ثانية من الوباء، كما أشارت الوزيرة إلى أن 84% من الأسِرة الداخلية بمستشفيات العزل أصبحت شاغرة، كما أن أسِرةَ العنايةِ المركزة مشغولة حاليا بنسبة 48% من إجمالي أعدادِها، وأيضا فإن 84% من أجهزة التنفس الاصطناعي شاغرة.

وأشارت الوزيرة أن ثمةَ تطورْ في الأعراض بين المرضى، حيث تبين استهداف الفيروس للجهاز الهضمي أكثر من الجهاز التنفسي.

ومن الأخبار المثيرة للتفاؤل في النشرة، ما ذكرته عددٌ من وكالات الأنباء الدولية، حول أن التجاربَ الأولية للقاح "سبوتنيك V" الروسي لفيروس كورونا، أظهر استجابةً قوية بتكوين أجسامٍ مضادة لدى المشاركين في التجارب، مع عدم ظهور أي أعراض جانبية، وفقا لنتائج نشرتها الدوريةُ الطبية لانسيت.

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وأشارت الدورية إلى أنه يتبقى إجراءُ المرحلةِ الثالثة من التجارب من أجل التأكد من عدم وجود مخاوف أو مشكلات تتعلق بالسلامة على المدى البعيد ولضمان استمرار فعالية اللقاح مع مرور الوقت، وكانت مصر قد أجرت مباحثاتٍ مع عدةِ هيئاتٍ دولية لتصنيع اللقاح محليا، بعد أن وصلت إلى المرحلةِ الثالثة من التجارب السريرية لتطوير اللقاح.

من جانب آخر تستأنف روسيا حركة الطيران إلى مصر قريبا، وذلك بعد أن وقع رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، قرارا باستئناف حركة الطيران مع كل من مصر والإمارات والمالديف، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ومن المقرر تسيير ثلاث رحلات طيران روسية أسبوعيا إلى القاهرة. وكانت موسكو قد قررت في أبريل 2018 استئناف رحلات الطيران الروسية بعد انقطاع دام لأكثر من عامين عقب حادث تحطم متروجيت الروسية في 2015. ولم تصدر أية تصريحات حول موعد استئناف رحلات الطيران العارض إلى منتجعات البحر الأحمر.

وإلى الشأن الخارجي حيث ضربت موجة من العنف والإرهاب عددا من الدول، ففي بريطانيا قالت الشرطة إنها تبحث عن مشتبه به على صلة بسلسلة من حوادث الطعن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمدينة برمنجهام نجم عنها مقتل رجل وإصابة سبعة آخرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة.



وأضافت الشرطة أن ضحايا وقائع الطعن اختيروا عشوائيا على ما يبدو، وأن الهجمات لم تستهدف طائفة بعينها وليست مرتبطة بالعصابات

وفى تونس هاجم مسلحون اثنين من رجال الأمن فقتلوا واحدا وأصابوا الآخر، في هجوم شهدته مدينة سوسة حسبما أعلن الحرس الوطني التونسي الذي أكد مقتل 3 من المهاجمين.

وقالت وزارة الداخلية إن دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة، وأوضحت الداخلية أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على أسلحة عنصري الحرس الوطني وسيارتهما، وأن 3 إرهابيين قتلوا في تبادل إطلاق نار.

وإلى أخبار الرياضة حيث مازالت قضية اختفاء كأس افريقيا تحمل لنا العديد من المفاجآت، حيث أكد الإعلامى أحمد شوبير أن حريق اتحاد الكرة برىء من واقعة اختفاء كؤوس المنتخب الوطنى، وأنه سوف يفتح ملف المخازن ومحاضر مجالس الجبلاية والأرشيف خلال الفترة المقبلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى، إن الكؤوس التي سرقت وقت الحريق عادت، لكن هناك إهمال بمخازن اتحاد الكرة تسبب في ضياع الكأس.



ويظهر رمضان صبحى، لاعب بيراميدز الجديد، غدا فى المؤتمر الصحفى الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام المقرر له غدًا الاثنين، بـشكل جديد بعد تخليه عن قصةِ الشعر التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودةِ التدريبات الجماعية بعد فترةِ توقفٍ طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.





