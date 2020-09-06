ليفربول يواجه الفائز من برادفورد ضد لينكولن فى كأس رابطة المحترفين

أجريت مساء اليوم قرعة الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" للموسم الجديد 2020 / 2021، وأسفرت عن مواجهة فريق ليفربول الذى يضم النجم المصرى محمد صلاح مع الفائز من لقاء فريقى برادفورد ولينكولن، فيما يلتقى آرسنال الذى يضم محمد الننى مع ليستر سيتى فى مواجهة قوية.

كما يلتقى مانشستر يونايتد مع الفائز من مواجهة ريدينج ولوتن، ومانشستر سيتى مع الفائز من لقاء بورنموث وكريستال بالاس، وسيلتقى توتنهام مع الفائز من مباراة ليتون أورينت وبليموث.

وستقام مباريات الدور الثالث أحد يومى 22 و23 سبتمبر الجارى.

وسيلتقى أستون فيلا الذى يضم الثنائى الدولى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه حال تخطيه عقبة بيرتن ألبيون فى الدور الثانى، مع الفائز بريستول سيتى ونورثهامبتون تاون.

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كما سيلعب فريق وست بروميتش ألبيون الذى يضم الدولى المصرى أحمد حجازى حال تخطيه عقبة هاروجيت تاون فى الدور الثانى، مع الفائز من مباراة ساوثهامبتون وبرينتفورد.

وستخوض أندية القمة فى الدورى الإنجليزى الممتاز، ليفربول، مانشستر سيتى، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير، آرسنال، وتشيلسى المسابقة بداية من الدور الثالث.

جدير بالذكر أن أستون فيلا وصل إلى نهائى المسابقة فى الموسم الماضى، وخسر أمام مانشستر سيتى بهدفين مقابل هدف على ملعب "ويمبلى".