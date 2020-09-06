المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس النيابة الإدارية إحالة نهى الإمام السيد، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.



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