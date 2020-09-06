رئيس الوزراء يتابع جهود الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء بالسودان جراء السيول

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود الإغاثة العاجلة التى قدمتها وزارة التضامن الاجتماعى، والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء فى جمهورية السودان، وذلك فى إطار تضامن مصر مع أشقائنا هناك؛ لمواجهة السيول والفيضانات التى تجتاح مناطق مختلفة بالسودان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم كل سُبل الدعم الممكنة لجمهورية السودان الشقيقة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال هذه الفترة العصيبة التى تمر بها؛ من أجل التعامل مع آثار السيول والفيضانات التى تعرضت لها البلاد مؤخرًا، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين مصر وشقيقتها السودان، وكذلك فى ظل الحرص الدائم على تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن أمله فى أن تتخطى جمهورية السودان الشقيقة هذه الأزمة سريعًا، لاستكمال مسيرة التنمية، ومشروعات التعاون المشتركة بين البلدين فى مختلف القطاعات والمجالات.

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وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فى ضوء الاهتمام الذى تُوليه الدولة لدعم الأشقاء فى شمال السودان لتخطى هذه المحنة، قامت الوزارة، من خلال التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المتمثلة فى عدد من الجمعيات الأهلية، بتقديم العديد من مساعدات الإغاثة العاجلة، والتى تمثلت فى 184 طنًا من المنتجات الغذائية شملت الدقيق، والأرز، والمكرونة، والسكر، إلى جانب 3000 كرتونة مواد غذائية مختلفة، بالإضافة إلى 100 خيمة بوزن 4 أطنان.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى حرص الجمعيات الأهلية على المساهمة فى تقديم العون والمساعدات للأشقاء فى جمهورية السودان، منوهة إلى أن الجمعيات المشاركة هى الهلال الأحمر المصرى، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية رسالة، وجمعية مصطفى محمود، وبنك الطعام المصرى، وجمعية الأورمان، والجمعية الشرعية، وجمعية البر والتقوى، مشيدة بهذا التحرك الإيجابى من جانب الجمعيات الأهلية، وكافة منظمات المجتمع المدني.