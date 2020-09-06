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ترامب الابن يهاجم جو بايدن بمقطع فيديو بسبب تأييده لحرب العراق

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شارك نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو للمرشح الرئاسي جو بايدن وهو يتحدث مع إحدى الأطباء الضباط في الجيش الأمريكي بعد أن صوت في حرب أمريكا في العراق. وواصل ترامب الابن هجومه ضد الرئيس الأمريكي "نتساءل لماذا يجب أن نصوت لمن صوت لحرب قتلت الآلاف من إخواننا وأخواتنا، دماؤهم ملطخة بيديك، مات أصدقائي بسبب سياساتك".

وعلى جانب آخر،  ضم المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية بيت بوتجيج ومسؤولين بارزين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى فريقه الانتقالي الموسع السبت، وعين بايدن بوتجيج، الذي خدم في الجيش لفترة طويلة وكان رئيس البلدية في ساوث بند بولاية إنديانا، في الهيئة الاستشارية بجانب سالي ييتس نائبة وزير العدل السابقة وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي في إدارة أوباما والتي كان اسمها مدرجا على القائمة القصيرة لمنصب نائب بايدن.

وقال تيد كوفمان الذي يقود الفريق "نعد لهذا الانتقال في ظل أزمة صحية عالمية واقتصاد يعاني... إنه انتقال لم يسبق له مثيل وسيساعد هذا الفريق جو بايدن على التصدي للتحديات الملحة التي يواجهها بلدنا من اليوم الأول"، وأضاف أن خبرة أعضاء الهيئة الاستشارية ستساعد بايدن على إدارة أزمة الجائحة التي لا تزال تعصف بالولايات المتحدة وكذلك الركود الاقتصادي.


جو بايدن

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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