فيديو.. باسم مرسى يسجل الهدف الثالث للإنتاج الحربى أمام طنطا

أحرزباسم مرسى مهاجم الانتاج الحربى الهدف الثالث لفريقه والثانى له أمام طنطا فى الدقيقة 70 ، فى المباراة التى تجمعهما باستاد السلام والأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، ليتقدم الانتاج بثلاثة أهداف نظيفة حتى الآن .

وكان انهى الانتاج الحربى الشوط الأول لصالحه بالتقدم بهدف نظيف ، فيما فشل جون أفيرى مهاجم طنطا فى التقدم لفريقه فى أول ربع ساعة من اللقاء ، بعد ما أهدر ركلة جزاء لفريقه فى الدقيقة 15، بعد ما قرر حكم الفار احتساب ركلة جزاء لأبناء السيد البدوى .

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يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يقبع طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ودخل الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل يتكون من: "عامر عامر ومحمود عادل ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى وعلاء سلامة وغنام محمد ومحمد عادل ومامادو انياس وباسم مرسى ومحمد فييرا".

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمد رجب وأحمد دويدار ومحمد شوقى غريب وأحمد يحيى وأحمد عفيفى وأحمد صابر ومصطفى الجمل وعبد الرحمن اسامة وخالد رمضان".

وفى المقابل دخل طنطا المباراة بتشكيل يتكون من: "محمد فتحى وأحمد سالم صافى وسليمان عبد ربه ومحمود مسعود وايهاب سمير وأحمد فهمى ومحمد أسعد وأحمد الالفى وأحمد الشناوى وإسلام فؤاد وجون أفيرى"

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "على فرج ومحمد ناجى جدو وحسام غالى ومحمود كابونجا وأحمد اوكا ومحمد الشاذلى وعبد الرحمن الدح وهانى رشدى وحسين فيصل