مقتل اثنين مطلوبين أمنيا فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالدقهلية

قتل اثنين مطلوبين أمنيا أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن فى الدقهلية، بعد أن شعوا بالاقتراب منهما فبادرا بإطلاق النيران، فقامت القوات بمحاولة إسكات مصدر النيران، وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات، باختباء اثنين من المطلوبين فى واقعة مقتل إحدى السيدات بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة، أثناء تواجدها بالشارع فأصيبت بطلق ناري أثناء قيام المتهمين بحمل سلاح ناري وإطلاق النار، ما أودى بحياتها على الفور.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى مكان اختباء المتهمين، بالمنطقة الفاصلة بمركز منية النصر ومركز دكرنس، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، حال اختبائهما بدكرنس، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مقتل حمادة حجاج، وأحمد العفريت، وعُثر بجوارهما على (بندقية آلية – وخزينة من ذات العيار، وطبنجة مطموسة الأرقام"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

