5 أسباب وراء تراجع ميسي عن قرار الرحيل من برشلونة

تعرضت جماهير فريق برشلونة لصدمة كبيرة بعد خروج نجمهم المُفضل ليونيل ميسي بقرار الرحيل المفاجىء عن الفريق الكتالونى، حيث أخطر إدارة النادى برغبته فى تفعيل بند الرحيل المجانى عقب نهاية كل موسم والمُدرج فى عقده المنتهى يونيو 2021، وهو الأمر الذى أحدث طوفان داخل مدينة برشلونة، حيث انتفضت الجماهير ورفضت مبدأ رحيل اللاعب وطالبت الإدارة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو بالرحيل وتوسلت إلى ليونيل ميسي بالبقاء داخل كامب نو.
لكن قرر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي العدول عن قراره بالرحيل، وفضل إستكمال باقى عقده حتى يونيو 2021 مع البارسا فى بيان تاريخي أصدره أمس الاول الجمعة، وهو ما جعل محبي وعشاق النادى ومسئوليه يتنفسون الصعداء.
وإتخذ ليونيل ميسي هذا القرار لعدة أسباب، على رأسها تجنب خسارة تاريخه العريض داخل كامب نو من إنجازات جماعية وفردية وأرقام قياسية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بعلاقته الطيبة مع جماهير برشلونة، ثم عدم الدخول فى معركة قانونية مع النادى الذى قضى داخل جدرانه 20 عاماً.
كما حرص أيضاً على تجنب تضرر أسرته وخاصة أولاده من الرحيل المفاجىء عن إسبانيا البلد المفضل لهم، وأخيرا إنهاء مشواره بشكل مثالى والخروج من الباب الكبير للنادى الذى يريده.
وكان ليونيل ميسي قريب بشدة من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي واللعب تحت قيادة بيب جوارديولا، فى صفقة بقيمة 700 مليون يورو.
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