سيد عبد الحفيظ يعلن سلبية تحاليل الأهلي قبل مواجهة الحرس

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني والإداري أمس، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء غد على استاد حرس الحدود «المكس»، في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود غدًا.
فى سياق آخر، يتسلّم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، للوقوف على تطورات علاج وتأهيل مُصابى الفريق حيث يعانى أكثر من لاعب فى الفريق من إصابات مختلفة، فى إطار التجهيز لمباريات الدورى ومواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا.
وتضم قائمة المُصابين فى الأهلي كلاً من: حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد محمود وسعد سمير وكريم ندفيد ومحمود متولي ، حيث أجرى الشحات جراحة "الفتاق" يوم 21 يونيو الماضي وبدأ التأهيل مؤخراً من هذه الجراحة، فيما يعانى السولية من شد فى العضلة الأمامية، كما بدأ محمد محمود التأهيل من جراحة الرباط الصليبى، ويتأهل سعد سمير من إصابة وتر أكيلس أما كريم نيدفيد فأجرى أكثر من جراحة فى غضروف الركبة، كما أجرى متولى جراحة الرباط الصليبى منذ أسبوعين تقريباً.
من ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة بالأهلي، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، ويدخل الفريق معسكراً مغلقاً عقب المباراة يتوجه بعدها للإسكندرية استعداداً لخوض المباراة التى ستقام باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، ويستعيد الأهلي فى مباراة الغد على معلول الذى لم يُشارك فى لقاء دجلة الأخير للإيقاف.
على صعيد متصل، علق رينيه فايلر المدير الفني للفريق على فوز الاهلي على نظيره وادي دجلة بهدفين دون رد قائلاً، "الشوط الأول كان جيدا من الفريقين ولدينا العديد من الغيابات طررنا للاعتماد على لاعبين في غير مراكزهم لكنهم نجحوا في تقديم مباراة جيدة"،
وأضاف فايلر، "أفكر فى كل مباراة بمعزل عن المباريات الأخرى، لا يمكنني التعليق على أشياء لا يمكنني تغييرها مثل ضغط المباريات أو عدم الإعلان عن باقي مواعيد مباريات الدوري..كل لاعب نجح في لعب دوره في المباراة، ونجحنا في تسجيل هدف بعد إضاعة ركلة الجزاء مباشرة، ثم سجلنا الهدف الثاني وأثبتنا أحقيتنا في تحقيق الفوز" ، وزاد :"كرة القدم الحديثة تستلزم ان يجيد كل لاعب اللعب في اكثر من مركز وهذا ما يساعدني حاليا بوجود لاعبين قادرين على تنفيذ ما يطلب منهم في اي مركز لتعويض الغيابات".
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