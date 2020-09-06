زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب المغرب

أعلن المعهد الوطنى المغربى للجيوفيزياء، اليوم تسجيل زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بإقليم تطوان شمال البلاد، بحسب وكالة "واس" السعودية . وأوضح بيان صادر عن المعهد أن الزلزال وقع عند الساعة 12 و56 دقيقة بالتوقيت المحلي، على عمق يصل إلى 55 كلم فى منطقة السحتريين.



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