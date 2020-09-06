ضبط مواطن وزوجته لترويجهما أعمال منافية للآدب عبر السوشيال ميديا فى الوايلى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص وزوجته وبصحبتهما فتاتين، لقيامهما بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالترويج للأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب الفتيات، وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل مبلغ مالى (70 ألف جنيه) فى الأسبوع، فضلاً عن استخدامه لتطبيقات أخرى "ماسنجر، واتس آب" للتواصل مع عملائه.

Advertisements عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم وزوجته و فتاتين بدائرة قسم شرطة الوايلى. وبمواجهتهم أقرت الزوجة بقيامها بالترويج لبعض الفتيات من التى تمكنت من استقطابهن، وأن من بين ضحاياها الفتاتين المضبوطتين، وعرض صورهن على عملائها للزواج العرفى محدد المدة "لمدة أسبوع" مقابل مبلغ مادى (70 ألف جنيه) عن كل واحدة على أن تتقاضى هى مبلغ (30 ألف جنيه) مناصفة مع زوجها الذى يعاونها فى استغلال المجنى عليهن، وبمناقشة باقى المتهمين أقروا باعترافات الأولى، كما ضُبط بحوزة الزوج هاتف محمول يحتوى على شريحة بالرقم الخاص بزوجته، وبفحصه تبين احتوائه على رسائل نصية تدل على ذلك النشاط المؤثم ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



