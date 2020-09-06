سمير جعجع يطالب بتحقيق دولى شفاف فى انفجار مرفأ بيروت

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن إهمال الطبقة السياسية دمر بيروت، متابعا: لن يأخذ أحد شيئا عن طريق التفجيرات، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده حزب القوات اللبنانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف سمير جعجع، أن ما نجم عن انفجار بيروت يفوق نتائج الحرب بسنوات، متابعا: نطالب بتحقيق دولي شفاف وموثوق بانفجار المرفأ، لافتا إلى أن دويلة داخل الدولة أدت للشلل وتدمير المؤسسات.

وتابع رئيس حزب القوات اللبنانية، أنه يجب أن يصبح سلاح الدولة هو الوحيد، موضحا أن حزب الله والتيار الوطني الحر أوصل البلاد إلى الواقع الحالي.



