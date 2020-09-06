قالت قناة "اتينا 3" الإسبانية، إن امرأة إسبانيا تبلغ من العمر 52 عاما تعرضت للاغتصاب فى شاطئ بولنويفو بمنطقة مورسيا بإسبانيا، حيث أشارت الصحيفة إلى أن الأحداث وقعت عندما كانت المرأة على الشاطئ واقترب منها المعتدى، ودفعها تجاه منطقة الحجارة ثم اغتصبها، وسمع شخصان صرخات استغاثة وتوجها إلى المكان، وهناك وجدوا المرأة تبكى وتكرر جملة "اغتصبونى ..اغتصبونى".
واستدعى الشهود خدمات الطوارئ والحرس المدنى، وحسب قولهم، استغرقت القوات ساعة ونصف الساعة للوصول إلى الشاطئ، وأضافوا: "كنا مع الضحية طوال ذلك الوقت أثناء الانتظار للطوارئ"، وقالت إحدى الشهود لصحيفة "لا بيرداد" الإسبانية: "اتجهنا إلى الشاطئ، وعندما كنت هناك، كان المهاجم اقترب منها وألقى بنفسه عليها ودفعها بمنطقة مليئة بالحجارة ثم اغتصبها".
وأشار الشهود إلى أن الرجل لم يقم فقط بالاعتداء عليها بل قام بسرقة محفظتها وهاتفها المحمول، لافتًأ إلى أن مراقبة الشرطة أصبحت أقل بكثير فى الوقت الحالى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اغتصاب امرأة 52 عاما بأحد شواطئ إسبانيا وسط انتقادات كبيرة للشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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