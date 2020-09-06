اغتصاب امرأة 52 عاما بأحد شواطئ إسبانيا وسط انتقادات كبيرة للشرطة

قالت قناة "اتينا 3" الإسبانية، إن امرأة إسبانيا تبلغ من العمر 52 عاما تعرضت للاغتصاب فى شاطئ بولنويفو بمنطقة مورسيا بإسبانيا، حيث أشارت الصحيفة إلى أن الأحداث وقعت عندما كانت المرأة على الشاطئ واقترب منها المعتدى، ودفعها تجاه منطقة الحجارة ثم اغتصبها، وسمع شخصان صرخات استغاثة وتوجها إلى المكان، وهناك وجدوا المرأة تبكى وتكرر جملة "اغتصبونى ..اغتصبونى".

واستدعى الشهود خدمات الطوارئ والحرس المدنى، وحسب قولهم، استغرقت القوات ساعة ونصف الساعة للوصول إلى الشاطئ، وأضافوا: "كنا مع الضحية طوال ذلك الوقت أثناء الانتظار للطوارئ"، وقالت إحدى الشهود لصحيفة "لا بيرداد" الإسبانية: "اتجهنا إلى الشاطئ، وعندما كنت هناك، كان المهاجم اقترب منها وألقى بنفسه عليها ودفعها بمنطقة مليئة بالحجارة ثم اغتصبها".

وأشار الشهود إلى أن الرجل لم يقم فقط بالاعتداء عليها بل قام بسرقة محفظتها وهاتفها المحمول، لافتًأ إلى أن مراقبة الشرطة أصبحت أقل بكثير فى الوقت الحالى.

