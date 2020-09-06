برومو "زنزانة 7" يقترب من 8 ملايين مشاهدة فى 3 أيام ويكسر توقعات الجمهور

حقق برومو فيلم "زنزانة 7"، والمقرر طرحه في السينمات بدءا من يوم 16 سبتمبر من الشهر الجارى، نسبب مشاهدة مرتفعة للغاية، حيث حقق البرومو مايقرب من 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام ونصف، ليكسر توقعات الجمهور ويتخطى النجاح المتوقع.

وكان المنتج أيمن يوسف قد طرح عدة بوسترات دعائية للفيلم منها بوستر جمع نجمى العمل نضال الشافعى وأحمد زاهر، وأخر جمع كل أبطال الفيلم، خاصة وأن العمل يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك في بطولته كل من عبير صبرى وإيهاب فهمى ومايا نصرى ومدحت تيخة ومنة فضالى وأحمد التهامى، وعدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

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وفى أحداث الفيلم يجسد الفنان نضال الشافعى أحد ابطال العمل، شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏



زنزانة 7 (1)



زنزانة 7 (2)



