أهم الاخبار

كلوب يصب غضبه على برشلونة بسبب ماني وفينالدوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب الألمانى يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن غضبه الشديد بسبب الأنباء التى تربط الثنائى ساديو ماني وجورجينيو فينالدوم بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، وترددت أنباء حول رحيل ساديو مانى إلى برشلونة لمساعدة ميسي فى الجانب الهجومي، فيما وصلت مفاوضات تعاقد البارسا مع فينالدوم بتوصية من كومان المدير الفنى إلى مرحلة الجدية، حيث عرض الفريق الكتالونى 10 ملايين يورو فيما طلب الريدز 15 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يرغب فى غلق الباب أمام محاولات برشلونة لضم ثنائي الفريق ساديو ماني وجورجينيو فينالدوم، موضحة أن رونالد كومان مدرب برشلونة يرغب فى ضم الثنائي ساديو ماني وفينالدو إلى "كامب نو" من أجل مساعدة الفريق على المنافسة الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الألمانى يورجن كلوب يشعر بالقلق فى الوقت الحالي تجاه اهتمام برشلونة بضم مانى وفينالدوم، متمنياً مرور فترة الانتقالات وغلق النادى على القوام الحالى للفريق من أجل الموسم الجديد.

وأضافت أن مدرب ليفربول يخشى تأثير وضغط برشلونة على لاعبى ليفربول، بعدما نجح خلال السنوات الأخيرة فى ضم لويس سواريز وفيليبي كوتينيو من الآنفيلد.

واختتمت الصحيفة بأن يورجن كلوب المدير الفنى للريدز يعلم أنه على الرغم من الأزمة التي يمر بها برشلونة وحالة عدم الاستقرار، إلا أن قميص "البلوجرانا" لا يقاوم بالنسبة لثنائي ليفربول.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كلوب يصب غضبه على برشلونة بسبب ماني وفينالدوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا