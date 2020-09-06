كلوب يصب غضبه على برشلونة بسبب ماني وفينالدوم

أعرب الألمانى يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن غضبه الشديد بسبب الأنباء التى تربط الثنائى ساديو ماني وجورجينيو فينالدوم بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، وترددت أنباء حول رحيل ساديو مانى إلى برشلونة لمساعدة ميسي فى الجانب الهجومي، فيما وصلت مفاوضات تعاقد البارسا مع فينالدوم بتوصية من كومان المدير الفنى إلى مرحلة الجدية، حيث عرض الفريق الكتالونى 10 ملايين يورو فيما طلب الريدز 15 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يرغب فى غلق الباب أمام محاولات برشلونة لضم ثنائي الفريق ساديو ماني وجورجينيو فينالدوم، موضحة أن رونالد كومان مدرب برشلونة يرغب فى ضم الثنائي ساديو ماني وفينالدو إلى "كامب نو" من أجل مساعدة الفريق على المنافسة الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الألمانى يورجن كلوب يشعر بالقلق فى الوقت الحالي تجاه اهتمام برشلونة بضم مانى وفينالدوم، متمنياً مرور فترة الانتقالات وغلق النادى على القوام الحالى للفريق من أجل الموسم الجديد.

وأضافت أن مدرب ليفربول يخشى تأثير وضغط برشلونة على لاعبى ليفربول، بعدما نجح خلال السنوات الأخيرة فى ضم لويس سواريز وفيليبي كوتينيو من الآنفيلد.

واختتمت الصحيفة بأن يورجن كلوب المدير الفنى للريدز يعلم أنه على الرغم من الأزمة التي يمر بها برشلونة وحالة عدم الاستقرار، إلا أن قميص "البلوجرانا" لا يقاوم بالنسبة لثنائي ليفربول.

