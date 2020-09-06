موجز الفن من تليفزيون اليوم السابع: جمال يوسف يكشف تفاصيل إصابته بسرطان البلعوم.. وإحياء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.. وتفاصيل حفل هاني شاكر بدار الأوبرا المصرية (فيديو)

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، موجزا إخباريا جديدا، أعده تامر إمام وقدمه هشام عبد التواب وشروق وجدي، لاستعراض أبرز الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعة.

سلط الموجز الضوء على تصريحات الفنان الشاب جمال يوسف، التي كشف فيها آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض "سرطان البلعوم" وتفاصيل بدايته مع المرض بعد اكتشافه فى شهر مايو الماضى، موجهاً فى البداية الشكر لكل الناس التى دعت له قائلاً: "ربنا يجعله فى ميزان حسانتهم يا رب" وذلك من خلال تسجيل صوتى خاص.

وأشار جمال يوسف إلى أنه اكتشف المرض فى شهر ابريل الماضى وقال: "بدأت أشعر بآلام فى الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك فى شهر 4، وخرجت نتجية العينة فى شهر 5 واكتشفت اصابتى بورم فى الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى".

كما نوه الموجز لتحقيق برومو فيلم "زنزانة 7"، والمقرر طرحه في السينمات بدءا من يوم 16 سبتمبر من الشهر الجارى، نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، حيث حقق البرومو مايقرب من 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام ونصف، ليكسر توقعات الجمهور ويتخطى النجاح المتوقع.

كان المنتج أيمن يوسف قد طرح عدة بوسترات دعائية للفيلم منها بوستر جمع نجمى العمل نضال الشافعى وأحمد زاهر، وأخر جمع كل أبطال الفيلم، خاصة وأن العمل يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك في بطولته كل من عبير صبرى وإيهاب فهمى ومايا نصرى ومدحت تيخة ومنة فضالى وأحمد التهامى، وعدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.

كما تطرق الموجز لتصريحات الفنان هادي الجيار، التي قال فيها إنه يتمنى القيام بدور شخصية طلعت حرب، الذي يعتبر شخصية وطنية ومن أهم الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

وقال إن مسرحية مدرسة المشاغبين كانت بداية معرفة الجمهور به، لكن أكثر عمل ناجح له هو مسلسل سوق العصر.

وأضاف أن شخصية الفنان عادل إمام لم تتغير منذ مسرحية مدرسة المشاغبين، واعترف إن عادل إمام هو الذي رشحه للتمثيل بمسرحية مدرسة المشاغبين.

وفي سياق آخر، قام عدد كبير من الفنانين بالاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي توفت منذ أسابيع قليلة.

الفنانين نشروا صور ليهم مع الفنانة رجاء الجداوي ودعوا لها بالرحمة والمغفرة.

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وألقى الموجز الضوء على حفل الفنان هاني شاكر التي سيقوم بإحيائها داخل الأوبرا المصرية، وتحديدا بالمسرح الكبير، وذلك يوم 18 سبتمبر الجاري.

هاني شاكر سيقدم مجموعة من أجمل أغانيه، مثل: نسيانك صعب أكيد ولسه بتسألي ومتهدديش وغيرها من الأغاني الحلوة.

كما تطرق الموجز لتصريحات الفنان محمود البزاوي الذي انتهي من كتابة سيناريو فيلم "بطل روما" الذي سيقوم ببطولته الفنان أمير كرارة.

البزاوي قال إنه سلّم السيناريو بالكامل لشركة سينيرجي صاحبة حقوق إنتاج الفيلم، لكنه لا يعرف موعد بدء التصوير.

من ناحية أخرى، يقترب الفنان محمد لطفي من انتهاء تصوير المشاهد الخاصة به في فيلم "العنكبوت" الذي يقوم ببطولته أحمد السقا ومنى ذكي.

محمد لطفي قال إنه فاضل يوم واحد فقط تصوير وبعدها يكون انتهى من كل المشاهد الخاصة به في الفيلم.

تحدث الفنان مصطفى قمر، عن تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، الذي من المفترض إنه سيكون أول فيلم لمصطفى قمر منذ 4 سنوات تقريبا.

مصفى قمر قال إن سيناريو الفيلم تم الانتهاء منه وتسليمه لشركة الإنتاج، وإنه حاليا ينتظر تحديد موعد بدء التصوير من جانب شركة الإنتاج.

وقال إنه بالفعل حصل على موافقة نجوم الجزء الأول من الفيلم ومحدش معترض على تصوير جزء ثاني، وفريق العمل يراهن على هذا الفيلم خاصة إن الجزء الأول الذي عرض في 2005 حقق نجاح كبير جدا.

الفنانة العالمية جينيفر لورانس ظهرت اليوم لأول مرة منذ شائعات حملها، لكن الشائعات تأكدت بعدما ظهر عليها بالفعل علامات الحمل.

جينيفر لورانس كانت في نزهة مع زوجها كوكي ماروني، والكاميرات التقطت لهم بعض الصور وكان واضح إنها في الشهور الأولى للحمل، بعد ارتباطهم عام 2019.

