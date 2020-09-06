ضبط مخزن بدون ترخيص لتخزين الكمامات بالخصوص به 70 طن قماش

تمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط بدال تموينى لقيامه بالتلاعب فى السلع التموينية وحجبها عن المواطنين لبيعها فى السوق السوداء فى القناطر الخيرية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد قيام بدال تموينى يدعى "ص.ع.م" 58 سنة فى القناطر الخيرية، يقوم بالتصرف فى الحصص التموينية المنصرفة له من قبل الدولة بغرض التصرف فيها فى السوق السوداء.

تم الإعداد لحملة تموينية وتم ضبط المتهم، وبالفحص بلغ ما تم حصرة المبالغ التى حصل عليها من بيع السلع 3299 جنيها وتم تحرير محضر.

وفى السياق ضبطت حملة تموينية المدعو "ا.ش.ا" 27 سنة، بقال لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة وبيعها فى السوق السوداء، حيث تم ضبط 1500 كيلو سكر تموينى، و204 زجاجات زيت طعام، و600 كيلو أرز تموينى، و225 كيلو مكرونة بما بعادل مبلغ 22 ألف جنيه.

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كما تم ضبط مخزن بدون ترخيص فى مدينة الخصوص لتخزين الكمامات الطبية ملك " س م ع "، 40 سنة، حيث تم ضبط 70 طن قماش، و200 كرتونة استك خاص بالكمامات و 400 لفة سلك.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام فى قليوب ملك "ا ع ا" 36 سنة، عثر بداخله على 4 أطنان زيت تبين أنه غير صالح للاستخدام الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.



