الزمالك يُجرى تغييرا فى تشكيله أمام الطلائع بسبب إصابة "بن شرقى"

قام الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بإشراك الكونغولي كابونجو كاسونجو بدلا من أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش بسبب شكوى الأخير من شد في العضله الضامة وتقرر ضم الحارس محمد صبحى لقائمه البدلاء، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز.

وفضل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، متابعة لقاء طلائع الجيش، من المدرجات لدعم زملائه بالفريق.



بن شرقي

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أوباما في خط الوسط، كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم".

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بينما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد السيد زولا، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف في خط الدفاع، مهند لاشين وفرانك ستيفن وأمامهما كريم طارق، محمد شحاتة، أحمد سمير في خط الوسط، ناصر منسى في خط الهجوم".

ويمتلك الزمالك قبل هذا اللقاء فى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.



