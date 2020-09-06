حليم يحشد القوة الضاربة فى حرس الحدود استعدادا لمواجهة الأهلى

أعلن محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود، عن قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي، غدا الاثنين، على ستاد المكس بالإسكندرية، فى تمام الثامنة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلًا من:
حراسة المرمى: أحمد السعدني - محمود رضا
خط الدفاع: محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي - محمد الشبيني - حسن مجدي - عبد الله جمعة - مصطفى علي "مارسيلو" - عمرو الحلواني.
خط الوسط: أحمد فتحي "فيلكس" - محمد أسامة - حامد خالد - مصطفى جمال - إبراهيما كونيه - أيوب بن مشارك - محمد النجيلي - أنتوني لوكاسا - محمد عبد اللطيف "جريندو"
خط الهجوم: نانا أنتوي - توني جوميز - أحمد عبد الباسط "شرويدة".
وخرج من القائمة عبد الرحمن خالد "جبنة" ومحمد شطة ويوسف بيبو ومحمد سليم بجانب مصطفى زناري الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي.
ويحتل حرس الحدود، المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 65 نقطة.
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