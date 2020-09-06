22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة المقاصة

دخل الفريق الكروى الأول بنادي الاإحاد السكندري معسكرا مساء اليوم وذلك بعد انتهاء التدريب وذلك استعدادا لمواجهة مصر المقاصة والذى سيلتقي به غدا الأثنين باستاد اللإسكندريه فى الثالثة والنصف عصرا وتضم قائمة الفريق ،محمود الزنفلي / عمرو خليل / عمر الميدانى / اسلام جمال/محمود رزق / صبرى رحيل / السيد سالم / مروان النجار / اسامه العزب / مروان عطيه / نور السيد / خالد الغندور / احمد حجى / كريم الديب /رزاق سيسيه / عبد الغنى محمد / محمد الصباحى / احمد رفعت / يوسف حسن / خالد قمر / احمد راشد Advertisements يذكر ان فريق الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطه بعد تعادله الاخير امام طنطا بهدف لكل فريق.

أما قائمة المقاصة ، فتضم كلا من ،محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد توني ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلى وميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعى.



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