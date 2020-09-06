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اللحظات الأولى لـ حادث طعن شخص في باريس.. فيديو وصور

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وقع حادث طعن في العاصمة الفرنسية "باريس" مساء اليوم الأحد، حيث أصيب شخص في الحلق فيما وصل رجال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى خاصة أن حالته خطيرة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وتداول عدد من الفرنسيين عبر حساباتهم على موقع تويتر، صورًا وفيديو ترصد اللحظات الأولى لحادث طعن وقع داخل Gare du Nord، فيما أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن الضحية ربما يكون أفغانيًا من مواليد عام 1988، حيث كان ينتظر قطاره جالسًا على مقعد.

وتجول المهاجم في محطة القطار قبل أن يتجه نحوه ويطعنه. ثم فر هاربًا وهو مطلوب حاليا، بينما أوكل التحقيق إلى الشرطة القضائية الباريسية. ولا تزال أسباب الهجوم غير معروفة حتى الآن، فيما أشار وزير الداخلية الفرنسي في تصريح له :"نتابع عن كثب حادثة الطعن في باريس والشرطة تعمل على اعتقال المهاجم".

حادث طعن في باريس
حادث طعن في باريس

 

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حادث طعن قرب محطة الشمال في العاصمة الفرنسية
حادث طعن قرب محطة الشمال في العاصمة الفرنسية

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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