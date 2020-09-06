مبروك عطية يكشف لـ تليفزيون اليوم السابع خطورة البناء على الأراضى الزراعية

علق الداعية الإسلامى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، على قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: علينا أن نتفق أن النظام منهج حياة المسلمين ومن قبل أن يطرح القانون وتثار المسألة منذ 40 سنة وأنا أقول على مختلف الشاشات أن البناء على الأراضى الزراعية خراب بالأسلوب الميسر".

وأضاف "عطية" فى الحوار الذى أجراه الزميل تامر إسماعيل فى الفقرة الموسعة لتليفزيون اليوم السابع، أن البناء على الأراضى جريمة وقتل للنبات، متابعا: "طول عمرى بقول للناس إن كيلو الطماطم هيبقى بـ100 جنيه طول ما بتبنى على الأراضي الزراعية".

وتابع: "الجماعة اللي طالعين بحكاية المساجد وبيوت الله وبيحرضوا على الدولة والرئيس، بقول ليهم إن النبي لما بني مسجده اللي الصلاة فيه بألف صلاة بناه على مقلب زبالة ومرحش بناه على أرض زراعية ومرحش بناه على أراضي دولة واشتراه بحر ماله ودفع تمنه".

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وعلق الداعية الإسلامي على قيام البعض برفع قضايا ضده لمنع ظهوره في القنوات قائلاً: "اللي يرفع قضية هو حر، وأنا بصون لساني لأن بيني وبين ربنا كتير".

وأضاف:"لو صدر حكم بمنعي من الظهور هقعد في البيت وأنا راضي"، متابعا: "عمري ما هقول بركة يا جامع". وواصل قائلا: "أنا صاحب 340 كتابا فيهم كتاب اسمه "فقه الأوطان" بطالب بتدريسه في المدارس".

وأكد أنه سيحزن إذا منع من الظهور إذا نسى ما تعلمه أو "خرف" – على حد قوله-، مضيفاً أن سبب رفض البلاغات ما ذكر فى نصها أنه "مادة سخرية".

