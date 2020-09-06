سمير جعجع يفتح النار على حزب الله ويهاجم الطبقة السياسية.. رئيس حزب القوات اللبنانية: دويلة داخل الدولة أدت لتدمير المؤسسات..ويؤكد: لا يمكن لحزب الله أن يستمر دون تغيير..ويتساءل: هل‎ ‎هناك ‎أسوأ‎ ‎مما‎ ‎‎نعيشه؟

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن إهمال الطبقة السياسية دمر بيروت، متابعا: لن يأخذ أحد شيئا عن طريق التفجيرات، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده حزب القوات اللبنانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف سمير جعجع، أن ما نجم عن انفجار بيروت يفوق نتائج الحرب بسنوات، متابعا: نطالب بتحقيق دولي شفاف وموثوق بانفجار المرفأ، ولافتا إلى أن دويلة داخل الدولة أدت للشلل وتدمير المؤسسات.

وتابع رئيس حزب القوات اللبنانية، أنه يجب أن يصبح سلاح الدولة هو الوحيد، موضحا أن تفاهم حزب الله والتيار الوطني الحر أوصل البلاد إلى الواقع الحالي.

وقال سمير جعجع، إنه بدلا أن يدخل حزب الله في كنف الدولة صار العكس، موضحا أنه بسبب اتفاق مار مخايل دخل لبنان عزلة عربية ودولية.

وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية، أنه لأول مرة بتاريخنا أصبح اللبناني ينتظر المساعدات، وسأل سمير جعجع حزب الله: هل تنتظر أن يموت اللبنانيون جوعا؟.

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وتابع سمير جعجع: لا يمكن لحزب الله أن يستمر دون تغيير، موضحا أنه على حزب الله تسليم قرار الحرب والسلم للدولة، وأنه على حزب الله الكف عن تدخلاته في الدول العربية بأمر إيراني، ووجه رسائله إلى حزب الله قائلا: إلى‎ ‎أين‎ ‎تريد‎ ‎بعد‎ ‎أن‎ ‎يصل‎ ‎الوضع‎ ‎في‎ ‎لبنان؟ ‏هل‎ ‎هناك‎ ‎بعد‎ ‎أسوأ‎ ‎مما‎ ‎‎نعيشه؟ هل‎ ‎تنتظر‎ ‎مجاعة‎ ‎كاملة؟‎ ‎هل‎ ‎تنتظر‎ ‎أن‎ ‎يموت‎ ‎اللبنانيون‎ ‎كبارا‎ ‎‎وصغارا‎ ‎إما‎ ‎جوعا‎ ‎أو‎ ‎مرضا‎ ‎أو‎ ‎احتراقا‎ ‎وخنقا‎ ‎وسحلا‎ ‎في‎ ‎انفجارات‎ ‎‎غامضة؟‎.

وتابع سمير جعجع: "على‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎أن‎ ‎يسلم‎ ‎قرار‎ ‎الحرب‎ ‎والسلم‎ ‎للدول، وعليه‎ ‎أن‎ ‎‎يكف‎ ‎عن‎ ‎تدخلاته‎ ‎الخارجية‎ ‎السافرة‎ ‎غير‎ ‎المبررة‎ ‎في‎ ‎شؤون‎ ‎وشجون‎ ‎‎أكثر‎ ‎من‎ ‎دولة‎ ‎عربية،‎ ‎وأن‎ ‎يكف‎ ‎عن‎ ‎لعب‎ ‎دور‎ ‎رأس‎ ‎الحربة‎ ‎للمشروع‎ ‎‎الإيراني‎ ‎المتمدد‎ ‎والمتوغل‎ ‎في‎ ‎المنطقة‎ ‎العربية".

وأوضح رئيس حزب القوات اللبنانية، أنه لا‎ ‎يمكن‎ ‎لحزب‎ ‎الله‎ ‎‎أن‎ ‎يستمر‎ ‎من‎ ‎دون‎ ‎أن‎ ‎يغير‎ ‎في‎ ‎توجهاته‎ ‎وسلوكه،‎ ‎ومن‎ ‎دون‎ ‎أن‎ ‎ينظم‎ ‎‎علاقاته‎ ‎مع‎ ‎الدولة‎ ‎كأي‎ ‎حزب‎ ‎سياسي‎ ‎آخر،‎ ‎وينخرط‎ ‎في‎ ‎مشروع‎ ‎إعادة‎ ‎‎بنائها.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية، إنه يجب أن تسقط الرؤوس الفاسدة، لافتا إلى أنه لا سبيل لمحاربة الفساد على يد صنّاعه.

ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية لانتخابات مبكرة على أساس القانون نفسه، موضحا أن محاولات مشبوهة لعدم إجراءات الانتخابات، مضيفا: لقد أردنا من اتفاق معراب بالإضافة إلى كونه مصالحة وجدانية أن يكون منطلقا لشراكة مسيحية إسلامية حقة في السلطة وبالتالي خطوة أولية على طريق بناء دولة فعلية

