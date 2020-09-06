مجهول ينتحل شخصية محمد سامى ويبتز البنات بصور خارجة وفلوس.. والمخرج يحذر

فوجئ المخرج محمد سامى بشخص مجهول ينتحل شخصيته على الفيس بوك ببعض الصفحات المزورة، ويطلب من البنات الراغبات في دخول عالم الفن صورا عارية، حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور، فضلا عن مطالبته بأموال من سيدة مصرية تقيم في الكويت، حيث طلب منها مبلغ 50 ألف جنيه، حتى يساعدها في دخول أطفالها عالم التمثيل.

المخرج محمد سامى قال لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ بامرأة مصرية تعيش في الكويت تهاتفه على الواتس آب وتخبره بأنها أرسلت له المبلغ المطلوب، وهو ما استقبله بصدمة كبرى بعدما شرحت له الأمر، موضحا أن بين الحين والآخر يكتشف وقوع ضحايا للنصاب الذى يستخدم اسمه عبر صفحات مزورة.

وحذر المخرج محمد سامى كل رواد السوشيال ميديا والجمهور من الوقوع في مصيدة مثل هؤلاء النصابين الذين ينتحلون شخصيته، موضحا أنه يكن كل الحب والتقدير لجمهوره، لذلك يصعب عليه للغاية أن يتم النصب عليهم بهذا الشكل، لافتا إلى أنه مشغول هذه الفترة ليلا ونهارا في مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، للنجمين الكبيرين أحمد السقا وأمير كرارة، وليس لديه وقت للتواصل عبر السوشيال ميديا مع أحد.

Advertisements

وأكد سامى أنه لا يتواصل مع أحد عبر السوشيال ميديا من الأساس إلا في حالات نادرة، ويكون مع الشخصيات التي يعرفها سواء من الزملاء أو الأصدقاء.

وأوضح سامى أنه تقدم ببلاغ للجهات الأمنية ضد هذا المجهول الذى ينتحل اسمه منذ سنوات، عندما فعل هذا الأمر من قبل وتم الوصول له، حتى فوجئ خلال الأيام الماضية بتكرار نفس الأمر من قبل مجهول آخر.

وكان المخرج محمد سامى قد حقق نجاحا كبيرا للغاية من خلال مسلسل "البرنس"، الذى عرض رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر واللبنانية نور وروجينا وآخرون، من تأليفه وإخراجه.