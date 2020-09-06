مجلس الوزراء الجزائرى يصادق على مشروع تعديل الدستور

صدق مجلس الوزراء الجزائرى على مشروع تعديل الدستور، وفقا لخبرعاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى، "حرصت على أن يكون الدستور فى صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده".

وكان قد ترأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان.

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وكان الرئيس تبون قد قرر الشهر الماضى إجراء الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية فى الأول من نوفمبر المقبل، وهو ما يستلزم عرض التعديلات على مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطني) لإقرارها قبل الاستفتاء.

وأعدت تلك التعديلات لجنة من الخبراء القانونين شكلها الرئيس تبون برئاسة الخبير القانونى أحمد لعرابة، وانتهت من عملها فى مارس الماضي، وتسببت أزمة فيروس كورونا فى تأجيل عرضها للنقاش المجتمعى الذى تم فى يونيو الماضي.

