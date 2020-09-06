صور.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة في جولة مفاجئة

قام اللواء محمود توفيق اليوم الأحد بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وجاء ذلك في إطار حرص وزير الداخلية على تقييم الأداء الأمني بمختلف المواقع الشرطية، والتعرف على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة المواقف الأمنية.



وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة

وقد شملت الجولة عدد من المحاور والميادين، حيث تفقد عدد من الخدمات والارتكازات الأمنية والمرورية، ووجه باليقظة التامة للقوات والاستمرار في بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدى لكافة صور الخروج على القانون من خلال أداء أمنى جاد وفعال.



وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة

كما فاجأ وزير الداخلية، القائمين على العمل بقسمى شرطة العجوزة بالجيزة والتجمع الأول بالقاهرة، حيث اطلع على مجريات العمل واطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين، مشددا على حسن معاملة المواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الأمني وما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.

والتقى وزير الداخلية عددا من المواطنين وناقشهم فيما تم اتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم، كما التقى خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة، معربا عن تقديره لما لمسه من جهد وارتقاء، ومؤكدا أن المرحلة الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات..

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وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة



وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة



وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة



وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة



