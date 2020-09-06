حمو بيكا يكشف عن ميعاد حفل زفافه: عامله Private وأصحابى النجوم عارفين المكان

حدد مطرب المهرجانات حمو بيكا، ميعاد حفل زفافه يوم 10 سبتمبر الجاري، في بث مباشر له عبر إحدى صفحاته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا، ليعلن عن أن حفل الزفاف سيكون "خاص Private" للالتزام بتعليمات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بيكا في البث المباشر "احنا بنحترم أي قانون واي اجراء، بحبكم واعذروني مش هقدر أعمل القعدة بتاعتي، والفرح بتاعي يوم 10/9، طبعا اخواتي النجوم عارفين مكان الفرح فين".

وكان قد حصل "اليوم السابع" على صورة من عقد حمو بيكا مقابل إحياء حفلاته فى تونس، ويتقاضى ‏بموجبه حمو بيكا 27 ألف دينار تونسى أى ما يعادل 157 ألف جنيه مصرى، تقاضى منها بيكا قبل إحياء حفله 5 آلاف دينار أى ما ‏يعادل 29 ألف جنيه مصرى.

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وعلم "اليوم السابع" أن السفارة التونسية رفضت منح مغنى المهرجانات حمو بيكا تصريحا إلا أن متعهدة حفلات تونسية تدعى فاطمة ‏الشواشى نجحت فى الحصول على تأشيرة لدخول بيكا وفرقته الأراضى التونسية.‏ وأخضعت السلطات التونسية حمو بيكا وفرقته فى الحجر الصحى لمدة 10 أيام قبل أن تسمح لهم بتقديم حفلاتهم وهو الإجراء الذى ‏تفرضه السلطات هناك على القادمين من الخارج.‏



