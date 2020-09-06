الزمالك يهزم طلائع الجيش بـ"رأسية" أوباما وينفرد بوصافة الدورى

تغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.

الشوط الأول

قبل انطلاق الشوط الأول، تعرض المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك لإصابة فى الإحماء حيث اشتكى من إصابة فى العضلة الضامة ليتم استبعاده من تشكيل الزمالك الأساسى قبيل الانطلاق والدفع بالكونغولى كاسونجو بدلا منه وضم محمد صبحى الحارس الصاعد للقائمة ليشاهد بن شرقى المباراة من المقصورة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أوباما في خط الوسط، كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد السيد زولا، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف في خط الدفاع، مهند لاشين وفرانك ستيفن وأمامهما كريم طارق، محمد شحاتة، أحمد سمير في خط الوسط، ناصر منسى في خط الهجوم".

وشهدت أول ربع ساعة، هدوء، فى أحداثها وسط محاولات من الفريقان للسيطرة على الأحداث وتعد الأبرز تسديدة من أحمد سمير ولكن تصدى لها جنش حارس الزمالك الذى عاد اليوم للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب وفى الدقيقة 18، حصل أحمد عيد ظهير الزمالك على إنذار أصفر نتيجة عرقلة كريم طارق جناح الطلائع، ثم بدأ الزمالك فى النشاط الهجومى بشكل أفضل خاصة وسط تحركات للمغربى محمد أوناجم وفى الدقيقة 22، مرر أحمد عيد عرضية أرضية إلى كابونجو كاسونجو المنفرد بالمرمى ولكن أطلق الحكم صافرته بداعى التسلل على كاسونجو ثم رد الطلائع سريعا بتسديدة صاروخية لكريم طارق اصطدمت بقدم محمد عبد الغنى ومرت خارج الملعب ثم تسديدة أخرى للطلائع فى الدقيقة 29 وسط أفضلية للطلائع فى أحداث اللقاء وهدد أحمد سمير جناح الطلائع، مرمى الزمالك، بتسديدة، جاءت فى العارضة الخارجية لمرمى الفريق الأبيض

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وفى الدقيقة 38، غادر التونسى فرجانى ساسى، الملعب، مصابا، في الدقيقة 38 وحصل خلال استبداله على إنذار أصفر وهو الإنذار الثالث له وبذلك سيغيب عن اللقاء المقبل أمام سموحة، المقرر له الخميس القادم، فى الجولة الـ26 بالدورى ودفع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بإسلام جابر بدلا من ساسى وفى الدقيقة 44، أهدر أوباما فرصة محققة للزمالك حيث تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء دون وجود رقابة إلا أن تسديدته جاءت خارج المرمى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

فى الشوط الثانى، بدأ الزمالك محاولاته لتسجيل هدف التقدم لينجح يوسف أوباما، مهاجم الفريق، فى خطف الهدف الأول فى الدقيقة 56 وذلك بعد تحويله الكرة العرضية التى تلقاها من عبد الله جمعة برأسية فى شباك الطلائع، لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح الزمالك، ثم دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بتغييرين حيث أشرك مصطفى فتحى وأسامة فيصل على حساب مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو فى الدقيقة 58 ودفع عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أيضًا بتغييرين بنزول أحمد داوودا وعمرو جمال بدلا من محمد شحاتة وناصر منسى.

وحاول طلائع الجيش، تنظيم صفوفه وخطوطه مجددا بعد تقدم الفريق الأبيض ثم توقفت المباراة لإصابة إسلام جابر ولكنه عاد سريعا إلى الملعب وتم استئناف المباراة ثم طالب مصطفى فتحى بركلة جزاء للزمالك بداعى لمس الكرة ليد مدافع الطلائع ولكن الحكم محمد عادل طالب باستمرار اللعب، وسط ضغط متقدم لطلائع الجيش فى محاولة لإدراك التعادل بينما اعتمد الزمالك على تحركات مصطفى فتحى الذى سدد كرة خادعة فى الدقيقة 73 مرت بجوار مرمى الطلائع.

وأشهر الحكم محمد عادل، إنذار أصفر لطارق حامد فى الدقيقة 75 ودفع جهاز الطلائع بكريم ممدوح بدلا من فرانك ستيفن لتنشيط الجانب الهجومى بينما دفع كارتيرون بالثنائى عمر السعيد وحسام عبد المجيد بدلا من أوباما وأوناجم فى الدقيقة 79، وسط محاولات لطلائع الجيش لإدراك التعادل وجاءت الفرصة الأخطر فى الدقيقة 87 من خلال ركلة حرة مباشرة عن طريق كريم طارق الذى أرسل تمريرة طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء إرتقى لها عمرو جمال برأسية قوية مرت بشكل خطير إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمود جنش وفى الدقيقة 94 هدد طارق حامد، مرمى طلائع الجيش بتسديدة ثم عادت الكرة إلى الطلائع الذى حاول خطف هدف التعادل دون جدوى لتنتهى المباراة بفوز الزمالك.