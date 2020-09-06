أحمد حسن يسخر من سرقة كأس أمم أفريقيا على طريقة "الرجل العناب".. فيديو

واصل أحمد حسن نجم المنتخب الوطنى السابق سخريته من حادث اختفاء كأس الأمم الأفريقية التى احتفظت بها مصر عقب التتويج بالكان فى ثلاث نسخ متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، من مقر اتحاد الكرة، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام" مشهدا من مسلسل "الرجل العناب" وكأنه توقع الحادث.

ويظهر بالفيديو الفنان شيكو وكان يقوم بدور ضابط شرطة يحقق فى سرقة كأس أفريقيا، وعلق الصقر قائلا، "والله لو المشهد ده اتعمل بعد أحداث سرقة الكأس ما هيطلع حلو كده.. والله أنتوا طلعتوا ناس عنب.. طلع الكاس يا شيكو".

وكان البعض قد ردد وجود الكأس فى منزل الصقر قبل أن ينفى أحمد حسن هذا الأمر، وكتب حسن عبر حسابه الشخصى على تويتر، "وأنا كمان هحكيلكم حكاية شربات.. قالك كأس ضاع واسألوا أحمد حسن.. دول 4 يا بابا أنت وهو علشان لو ناسين ؟! و لو عاوزين واحد كمان ممكن نرجع نلعب ونجيب كأس خامس.. والله فعلاً عايشين كوميديا هابطة !!! بس الصورة حلو".

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وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه يتم حالياً إجراء جرد داخل الجبلاية لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه، والبطولات التى حصل عليها المنتخبات، إلى جانب الدروع والهدايا التذكارية فى السنوات الماضية.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى الآن لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة، وبعض الدروع فقط، وهذا أمر غير طبيعى، موضحاً أنه تم فتح تحقيق موسع داخل الاتحاد ومطالبة الحسابات ومسئولى الخزنة الخاصة بالكؤوس والدروع، بكشف عن جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة، خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء.



