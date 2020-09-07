فيديو.. طرد ديوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب تصرف متهور

استبعد نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأحد بعد أن ضرب الكرة في أحد مراقبي الخطوط خلال مباراته ضد الإسباني بابلو كارينيو بوستا في الدور الرابع.
وبعد أن خسر شوط إرساله ليتأخر 6-5 في المجموعة الافتتاحية، ضرب ديوكوفيتش الغاضب الكرة في أرض الملعب لتصطدم بمراقبة الخط.
وتوجه ديوكوفيتش نحو الحكم لمعرفة ما إذا كانت على ما يرام، وبعد بضع دقائق نهضت وخرجت من الملعب.
وبعد 10 دقائق من المشاورات مع الحكم الرئيسي للبطولة، قرر حكم المباراة إعلان كارينيو بوستا فائزاً في المباراة.
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