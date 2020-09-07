أيمن منصور: رفضت الدورى الإنجليزى من أجل الزمالك.. والأهلى فاوض نجلى

كشف أيمن منصور، نجم نادى الزمالك سابقًا، حقيقة دخول النادى الأهلى في مفاوضات معه خلال فترة تألقه فى التسعينيات، قائلاً فى تصريحات تليفزيونية: "طاهر أبو زيد فاوضنى من أجل الإنضمام إلى صفوف النادى الأهلى ولكننى رفضت فكان هناك مكان شاغر فقط فى الأهلى وطلبت من طاهر أن يعود هو إلى النادى الأهلى".
وتابع: "كما كان هناك اندية أخرى قامت بمفاوضتي أمثال المصري والإسماعيلي وغيرها وهناك ناديين قاموا بإرسال مقدم عقد إلى منزلي ولكني رفضت وانتقلت إلى الزمالك من اجل صناعة المجد مع الفريق الأبيض".
وعن عدم إحترافه في أوروبا، شدد: "هناك بعض الوكلاء طلبوا مني التوقيع معهم وكان أحدهم يمتلك عرض إنجليزي لضمي ولكنني رفضت وفضلت الزمالك فكنت في أقصى فترات تألقي".
وأضاف: "النادي الأهلي تفاوض مع أحمد ابني في فترة من الفترات ولكن هو مرتبط بعقد وأنا لم أتدخل في العروض التي يتلقاها وهو صاحب القرار والأخير".
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