إنتر ميلان يرفض عرضا جديدا من برشلونة لضم لاوتارو مقابل 65 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض إنتر ميلان الإيطالي، عرضا جديدة من برشلونة، من أجل الحصول على خدمات هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الكتالونى فى الموسم المقبل، خاصة مع اقتراب رحيل النجم الأوروجوايانى لويس سواريز، ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، قدمت عرضا جديدا، من أجل ضم لاوتارو مارتينيز، خلال الصيف الحالى، مقابل 65 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب، بجانب انتقال النجم التشيلى أرتورو فيدال بشكل مجانى لإنتر ميلان.

أضافت الصحيفة، أن مسئولى النيراتزورى، ردوا على هذا العرض، بطلب جديد، وهو الحصول على 85 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب.

وكان موقع "جول" العالمى، قد أكد أن الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادى من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، من أجل قيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل.

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أضافت التقرير، أن مدرب البارسا، مقتنع أن الفريق يحتاج إلى مهاجم صريح بإمكانيات الهداف الأرجنتيني، فى ظل طريقة اللعب الحالية، كما أن لاوتارو، تنطبق عليه جميع الشروط التى يريدها كومان فى المهاجم الجديد.

ويرغب مارتينيز، فى اللعب بجوار مواطنه النجم ليونيل ميسي، الذى قرر البقاء مع برشلونة فى الموسم المقبل، بعد توتر كبير فى علاقة اللاعب مع إدارة النادى، بعد الهزيمة التاريخية التى تلقاها الفريق، على يد بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 8 – 2، فى ربع نهائي دورى أوروبا.



