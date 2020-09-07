طارق يحيى يعلق على أنباء تواطؤ أحمد أيمن منصور مع الزمالك

علق طارق يحيي، الاعلامي بقناة نادي الزمالك، على تناول بعض القنوات أنباء عن تواطؤ احمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، ضد ناديه وتعمد التراخى أمام الجونة، من أجل اتاحة الفرصة للزمالك في الانفراد بالمركز الثاني.
وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" أندهش من هذه التصريحات الغريبة وتناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي امور مثيرة للضحك وشائعات لا أساس لها من الصحة".
وواصل:" القنوات ادعت أيضاً أن تواطؤ أحمد أيمن منصور ضد بيراميدز جاء بواسطة والده نجم الزمالك السابق أيمن منصور ونشر شائعة أنه عاد الاّن من قطر للعمل في نادي الزمالك، وهذه أكاذيب عارية تماماً من الصواب".
ونجح فريق الجونة فى تحقبق فوزاً هاماً بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز، حيث أحرز هدف بيراميدز جون إنطوي فى الدقيقة 44 ، فيما سجل هدفي الجونة والتر بواليا فى الدقيقة 46 و 63 من زمن اللقاء .
وبهذه النتيجة، يقفز الجونة إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما استمر بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.
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