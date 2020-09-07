أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس الأسبوع الجارى

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك أمطارا من متوسطة لغزيرة الشدة تسقط بسبب حالة الطقس، والطبيعية الجغرافية، مشيرة إلى أن هناك سيولا سقطت على بعض المناطق أمس أدت إلى إغلاق الطرق.

وأكملت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، تقديم ريهام إبراهيم، المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن السيول استمرت على مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أنها مستمرة غداً فرص سقوط أمطار وشدتها من متوسطة لغزيرة ولكن المناطق الجبلية.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءاً من الثلاثاء تنحصر فرص سقوط الأمطار، ونتوقع سقوط أمطار في مناطق جنوب سيناء، كما أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري.