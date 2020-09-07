كريم بنزيما في قعدة غداء وسط أصدقائه قبل انطلاق الدوري الإسباني.. صورة

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حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة وسط أصدقائه في قعدة غداء عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، قبل انطلاق الدوري الإسباني المقرر له يوم 11 سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن يفتتح مباراته فى الليجا، بداية من لقاء الجولة الثانية، عندما يحل ضيفا على فريق ريال سوسيداد، فى ملعب "أنويتا"، بعدما تم تأجيل لقاء الجولة الأولى مع خيتافى، بسبب مشاركته فى دورى أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، قد عاد الأسبوع الماضى، للتدريبات استعدادا للموسم الجديد، بعد فترة راحة قصيرة، عقب وداع مسابقة دورى أبطال أوروبا، من دور الـ16، أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن فى غياب اللاعبين الدوليين، الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم فى ببطولة دورى الأمم الأوروبية.
وكان ريال مدريد، قد نجح الموسم الماضى، فى التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدي برشلونة، حتى أخر جولتين من المسابقة، ليحصد اللقب رقم 34 فى تاريخه.
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