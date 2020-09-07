شبانة لتليفزيون اليوم السابع: فيفا يحدد قيمة انتقال محمد ابراهيم للأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون اليوم السابع أن أيام قليلة تفصل محمد ابراهيم نجم المقاصة من الانتقال للأهلي علي الرغم من عرض الإدارة الحمراء مبلغ 10 مليون جنيه لشراء اللاعب فيما يصر المقاصة على تقاضي 30 مليون جنيه لبيعه، في الوقت الذي يرغب المقاصة في بيعه لبيراميدز للحصول علي اكبر عائد مادي في الوقت الذي يرغب اللاعب بالانتقال بالأهلي

وأكد شبانة لتليفزيون اليوم السابع أن محمد ابراهيم طلب من ادارة المقاصة تسهيل انتقاله للأهلي مهددا باللجوء لفيفا وفسخ عقده خاصة وانه يملك الحق في ذلك بعد عدم حصوله على راتبه برفقه زملائه لمدة 8 أشهر متتالية.

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وتابع شبانة أن الزمالك تراجع عن التفاوض لاستعادة محمد ابراهيم خوفا من مُقاضاة النادي بسبب تهمه اهدار المال العام، بعد الاستغناء عنه للمقاصة مجانا الموسم الماضي بالاضافة لعدم ابرام عقد ثلاثي يضمن حقوق النادي الأبيض مستقبلا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.



