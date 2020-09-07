الإعصار هايشن يتجه إلى كوريا الجنوبية بعد اجتياحه اليابان

استعدت كوريا الجنوبية لوصول الإعصار هايشن اليوم الاثنين بعدما ضرب الجزر الجنوبية باليابان لكن دون أن يتسبب في أضرار كبيرة أو سقوط ضحايا على ما يبدو.

وذكرت وكالة الأرصاد الكورية الجنوبية أن الإعصار الذي تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة يتجه شمالا صوب بوسان ثاني أكبر مدن البلاد.

وتسببت الرياح في قطع الكهرباء عن نحو خمسة آلاف منزل في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية بما في ذلك جزيرة جيجو السياحية التي تشهد أمطارا منذ يوم السبت بلغ منسوبها نحو 50 سنتيمترا.

وأجلت السلطات قرابة ألف شخص وألغت أكثر من 300 رحلة جوية في عشرة مطارات.