عمرو يوسف: كندة علوش من شبرا مش سوريا وبتعشق الأغانى الشعبية

قال الفنان عمرو يوسف، خلال لقائه برنامج سهرانين، إن هناك ذكريات جميلة تجمعه بالمطربة بوسى، مضيفا أن بوسي كانت موجودة في فرحه و"ولعت الدنيا"، وأضاف: "كندة علوش بتحبها جدا وبتحب الأغانى الشعبية موضحا، "لما تشوف تفاعل كندة على الأغانى الشعبى هتلاقيها من شبرا مش من سوريا".

فيما روت المطربة بوسى خلال استضافتها ببرنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، بنفس الحلقة، موقفا تعرضت له أثناء إحيائها للأفراح، وهو أن العروسة تكون غيرانة منها مضيفة: "أكنى هاخد جوزها وانا ماشية، وفى مرة كان في عريس مركز معايا اوى وبيرقص معايا وسايب العروسة، راحت جيباه شداه من اللياقة، وانا فضلت ميتة من الضحك".

من جانب آخر انتهت شركتا سينرجى وأروما برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، من وضع الخطوط الرئيسية لمسلسل "الملك"، من بطولة النجم عمرو يوسف، والذى سيقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.