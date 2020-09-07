طلائع الجيش يخوض تدريبات استشفائية استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري

أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الاحد على ستاد القاهرة الدولى فى إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث من المقرر أن يبدأ الطلائع استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية ، وتخوض العناصر الاساسية التى شاركت فى مباراة الزمالك تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة الزمالك بهدف تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى وأسوان بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه للمباريات المقبلة .

وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

وطمأن عمار حمدى جماهير الكرة المصرية على إصابته، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "أنا بخير يا جماعة، اطمئنوا، مجرد كدمة فى الشظية، ومفيش صليبى ولا أى حاجة من الكلام اللى اتقال. "

وتلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من نادى كارا جمرك التركى لشراء عمار حمدى صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادى التركى يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.

