قطع المياه عن "القناطر الخيرية" لمدة 6 ساعات بدءًا من العاشرة مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك نظرا لأعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

