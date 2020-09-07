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معهد البعوث الابتدائى بالأزهر يخصص فصلًا لتعليم اللغة العربية لأولياء الأمور

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انطلاقًا من اهتمام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتطوير منظومة الوافدين وتعليم اللغة العربية لغة القرآن الكريم ونشرها فى جميع ربوع العالم للحفاظ على الهوية العربية، ومن خلال النشاط الصيفى المقام حاليًا للتلاميذ، قام معهد البعوث الابتدائي بتخصيص فصلا لوالدات التلاميذ لتعليمهن اللغة العربية مما يسهم في زيادة التفاعل بين الوالدين والطفل، وتمكينهن من فهم المناهج التى يدرسها الطفل بشكل أكبر له أثناء الدراسة.

 

من جانب أخر وإيمانًا بأهمية النشاط الصيفي، تم تفعيل مهارات القراءة للتلاميذ، وذلك من خلال الحصص المكتبية التي ينظمها المعهد لتعزيز قدرة التلاميذ على التعلم والقراءة مستقبلًا من خلال مجموعة من الكلمات تعبر عن مشاعرهم وعن المواقف التي يمرون بها كما ستفيدهم القراءة لتجعلهم أكثر استيعابًا للدروس مع زملائهم داخل الفصل.

 

وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب الوافدين، تفقدت  الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين والدكتورة شهيدة مرعي نائب رئيس المركز جاهزية المعهد والاستعدادات اللازمة له قبل بدء الدراسة.

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كما تابعت الأنشطة الصيفية المقامة في المعهد حاليًا للتلاميذ وأولياء الأمور، وأكدت على الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب وتقديم أوجه الدعم للمعهد لكي تتمكن إدارة المعهد والمعلمين من أداء دورهم على أكمل وجه عند بدء الدراسة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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