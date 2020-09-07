السماء تتزين لهواة الظواهر الفلكية.. نبتون فى وضع التقابل مع الأرض 11 سبتمبر.. الكوكب الأزرق فى أقرب مسافة له منا والشمس تضىء وجهه بالكامل.. و22 سبتمبر بداية الاعتدال الخريفى وتساوى طول الليل والنهار

يكون هواة الفلك والمعلقة أبصارهم بالسماء على موعد خلال الشهر الجارى ، مع شهر استثنائى يشهد خلال الناظرين عدد من والظواهر الفلكية التى يتزين سماء الوطن وتشاهد بعضها بالعين المجردة.

وفى هذا السياق كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الاحداث الفلكية المرتقبة خلال شهر سبتمبر.

نبتون فى وضع التقابل

ففى يوم 11 سبتمبر، سيكون كوكب نبتون في وضع التقابل مع الارض حيث سيكون الكوكب الأزرق في أقرب مسافة له من الأرض وسيضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس .

وفي هذا الاثناء سيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر من العام وسيكون مرئيا طوال الليل وهو أفضل وقت لمشاهدة نبتون وتصويره ، علما بأن نبتون يظهر كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها .

اقتران كوكب الزهرة والحشد النجمى

بينما فى يوم 13 سبتمبر، سنكون على موعد مع اقتران كوكب الزهرة مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في برج السرطان

ويمكن مشاهدة هذا الحدث في الثالثة والنصف صباحا، وفي 14 سبتمبر يقترن هذا الحشد النجمي مع القمر وكوكب الزهرة في منظر جميل حيث تتوسط خلية النحل ظاهريا المسافة بين القمر والزهرة، ويمكن رؤيته في نفس الموعد فجرا ، ويتطلب الامر بالطبع استخدام تلسكوب لرؤية هذا الحشد فهو لا يرى بالعين المجردة .

ميلاد القمر الجديد

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وفى 17 سبتمبر سنكون على موعد مع القمر الجديد او المحاق وفي هذا الوقت لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الخافتة .

الاعتدال الخريفى

اما مع يوم 22 سبتمبر، سنكون على موعد مع ذروة الاعتدال الخريفي لعام 2020 حيث تشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالي وربيعا في نصف الكرة الجنوبي

ومن الملاحظ بعد هذا الموعد بدء قصر النهار وطول الليل تدريجيا حتى يصل ذروته في 23 ديسمبر باذن الله حيث ذروة الشتاء .

كما يحدث في هذا اليوم ايضا (22 سبتمبر) اقتران بين كوكب عطارد ونجم سبيكا (ألفا برج العذراء) باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ولمده 15 دقيقة فقط حيث يغربان معا في السادسة والنصف مساءا تقريبا .

القمر والمشترى وزحل

وفى اخر الظواهر الفلكية التى سيشهدها سماء سبتمبر ، سنكون على موعد يوم 25 سبتمبر مع اقتران القمر مع كل من كوكب المشتري وكوكب زحل ويترائى هذا الاقتران باتجاة الجنوب عند دخول الليل وحتى منتصف الليل فقط .



