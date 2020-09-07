الطابع البدوى فى "رمانك حداق" جديد المطربة حنان ماضى

انتهت المطربة حنان ماضى من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "رمانك حداق"، تحمل الطابع البدوي ومن مطلع الأغنية"رمانك حداق..عنبك لاينداق"، وهى من كلمات الشاعر حسن رياض، وألحان على يوسف، وتوزيع الموسيقى أحمد محمود، وهندسة صوت جورج يعقوب.

من ناحية أخرى شاركت حنان مؤخرا في حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة، ضمن الحفلات التي تقيمها دار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد من الجمهور المقرر بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمسرح، وذلك بمشاركة العازفين سامر بركات (قانون)، وائل النجار (أكورديون) وعلاء صابر (عود).

وتعد حنان ماضى واحدة من نجمات الغناء اللاتى قدمن العديد من الأغانى المتميزة منذ سنوات طويلة، كما تم الاستعانة بها لغناء العديد من تترات المسلسلات المهمة، ولها أكثر من ألبوم منها "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" و"شباك قديم" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش عصفور فى ليلة مصر" و"كان وكان".

يذكر أن المطربة حنان ماضى تخرجت من معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان اول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثانى"، ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.

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