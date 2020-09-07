مي كساب تشارك أوكا فى أغنيته الجديدة "1991"

تشارك المطربة مى كساب بمقطع غنائي فى أغنية زوجها أوكا الجديدة، بعنوان "١٩٩١"، وهى من ألحان وتوزيع أوكا، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة علي يوتيوب والقنوات الفضائية.
كما شهدت الساحة المهرجانات الشعبية منذ فترة، انفصال المطرب أوكا عن صديقه المقرب له وزميل الكفاح أورتيجا، وبدأ هذا الانفصال من طرح المطرب أورتيجا أغنية بشكل منفرد تحت عنوان "أنا هتجن" بدون صديقه أوكا، ليكون بداية الانفصال بشكل غير معلن بعد مشواره غنائى على مدار 10 سنوات.
من ناحية أخرى قالت مى كساب، فى تصريحات السابقة لـ"اليوم السابع"، إنها انتهت من تسجيل 4 أغانى من ألبومها الجديد هى الأولى بعنوان "زعلت ليه" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع أوكا، والأغنية الثانية "يا مسافر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، أما الأغنية الثالثة "عم الناس"، والرابعة "زن زن، من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.
يذكر أن آخر أعمال مي "سوسة سوسة"، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر إنستجرام، حيث كتبت فى تعليقها على ذلك إن لينك الأغنية بالكامل على موقع يوتيوب، تأتى الأغنية فى إطار اهتمام مي كساب بطرح أغاني من وقت لآخر مناسبة للأطفال، حيث كانت طرحت شهر الماضي أغنية "توت توت" عبر "يوتيوب".
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