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3 محاذير.. لازم تعرفها قبل امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عددا من المحاذير لطلابه أثناء إجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، والتى تنطلق يوم السبت القادم 12 سبتمبر، حتى لا يتم إلغاء الامتحان، منها، إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.

و

نرصد  هذه المحاذير الثلاث حتى لا يتم إلغاء امتحان الطالب كالتالى:..

أولا: إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان

ثانيا: إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة

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ثالثا: يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب فى سنوات النقل أو الشهادات العامة فى الحالات الآتية:

- قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة

- إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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