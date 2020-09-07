3 محاذير.. لازم تعرفها قبل امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عددا من المحاذير لطلابه أثناء إجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، والتى تنطلق يوم السبت القادم 12 سبتمبر، حتى لا يتم إلغاء الامتحان، منها، إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.
ونرصد هذه المحاذير الثلاث حتى لا يتم إلغاء امتحان الطالب كالتالى:..
أولا: إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان
ثانيا: إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة
ثالثا: يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب فى سنوات النقل أو الشهادات العامة فى الحالات الآتية:
- قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة
- إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
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