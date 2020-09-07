بوسى: كنت بركب موتوسيكلات وعجل وانا صغيرة وفتحت حاجب أخويا بالكرسى

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قالت المطربة بوسى: "أنا لما كنت صغيرة كنت شبه اليابانيين، وأنا لم أعش طفولة مشردة للدرجة ولكنها طفولة محبوبة، كنت شقية زى الأطفال ولكن مش قليلة الأدب". وأضافت بوسى، خلال استضافتها في برنامج "سهرانين" الذى يقدمه أمير كرارة، المذاع على قناة ON: "كنت بلعب وانا صغيرة مع العيال في الشارع وكنت بلعب (بلي) و(نحلة)، وكنت بأجر موتوسيكلات واركب عجل زى الولاد بالظبط".
وتابعت: "في مرة كنت أنا واخويا بنتخانق ونضرب بعض ووصلنا للبلكونة روحت ماسكة الكرسى وخبطه بيه فتحت حاجبه، واتخانقنا مرة تانية وضربته بزجاجة وماما كانت في النص بنا وبعد ما الزجاجة جت في راسه جت في مناخير والدتى بس الحمد لله كل حاجة كانت سليمة".
وقال الفنان عمرو يوسف: "تجمعنى ذكريات جميلة مع المطربة بوسى، وكمان بوسى بتعشقها جدا وكانت موجودة في فرحى وولعت الدنيا، وكمان كندة علوش بتحبها جدا وبتحب الأغانى الشعبية، وانت لما تشوف تفاعل كندة على الأغانى الشعبى هتلاقيها من شبرا مش من سوريا".
فيما روت المطربة بوسى موقف تتعرض له أثناء إحيائها للأفراح، وهو أن "العروسة تكون غيرانة منى وأكنى هاخد جوزها وأنا ماشية، وفى مرة كان في عريس مركز معايا أوى وبيرقص معايا وسايب العروسة، راحت جيباه شداه من اللياقة، وانا فضلت ميتة من الضحك".
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