أعلنت الشرطة البريطانية اليوم /الإثنين/ اعتقال شخص على خلفية عمليات الطعن التي شهدتها مدينة برمنجهام وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

وأوضحت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية- أن المشتبه به يبلغ من العمر 27 عاما،

وقد تم اعتقاله فجر اليوم وجار استجوابه.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغات بعد منتصف ليلة أمس بشأن وقوع حوادث طعن وتلقت بلاغات أخرى بعد ساعات بوقوع حوادث مماثلة بمناطق أخرى من المدينة، فيما أكدت الشرطة أنها تتعامل مع الحادث كجريمة قتل وأنه لا يوجد ما يشير إلى ارتباطه بالإرهاب أو العصابات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اعتقال شخص على خلفية عمليات الطعن في مدينة برمنجهام البريطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.