وزير الصحة السودانى: النظام الصحى مُنهك.. وأوبئة متوقعة الفترة القادمة

وصف وزير الصحة المكلّف بالسودان الدكتور أسامة أحمد عبد الرحيم، الوضع والنظام الصحى هذا العام بأنه "مُنهك وصعب واستثنائي" في ظل جائحة كورونا والظروف الاقتصادية التي يشهدها السودان.

وقال وزير الصحة السوداني - في مؤتمر عُقد الأحد للحديث عن الاستجابة لوباء شلل الأطفال - إن وزارة الصحة تتوقع ظهور وبائيات خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، خاصة الكوليرا والملاريا.

وأضاف: "لدينا مستويات غير مسبوقة للفيضانات، وكان لدينا في خريف العام الماضي خمسة أوبئة: الكوليرا، وحمى الكنكشة، وحمى الضنك، والوادي المتصدع، والملاريا، وغيرها من الأوبئة، ومنها دخلنا في حالة طوارئ صحية بسبب ظهور جائحة كورونا، والمؤسسات الصحية أُنهكت تمامًا؛ مما ألقى بعبء إضافي على المستشفيات والمراكز الصحية".

وأشار إلى أن وزارة الصحة رفعت درجة الاستجابة القصوى لمجابهة وباء شلل الأطفال، محذرًا من مغبة تناول معلومات مغلوطة، خصوصًا فيما يتعلق بشلل الأطفال.



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