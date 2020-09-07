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منظمة التجارة العالمية تبدأ إجراءات اختيار قائدها الجديد

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من المقرر أن تبدأ منظمة التجارة العالمية مراحل اختيار قائدها الجديد خلال الأسبوع الجاري، بثمانية مرشحين من ثماني دول، وفق ما نشرت وكالة "يونهاب".

 

ومن المنتظر أن يختار ممثلو 164 دولة 4 مرشحين كحد أقصى خلال الجولة الأولى من مراحل الاختيار، ثم يتم حذف ثلاثة مرشحين من القائمة.

 

وفي الجولة الثانية سيتم استبعاد مجموعة أخرى من 3 مرشحين، ثم سيختار الأعضاء المرشح الأخير من بين المرشحين المتبقيين في الجولة الأخيرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُعلن عن المرشح الفائز في وقت مبكر من شهر نوفمبر.


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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