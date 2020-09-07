منظمة التجارة العالمية تبدأ إجراءات اختيار قائدها الجديد

من المقرر أن تبدأ منظمة التجارة العالمية مراحل اختيار قائدها الجديد خلال الأسبوع الجاري، بثمانية مرشحين من ثماني دول، وفق ما نشرت وكالة "يونهاب".
ومن المنتظر أن يختار ممثلو 164 دولة 4 مرشحين كحد أقصى خلال الجولة الأولى من مراحل الاختيار، ثم يتم حذف ثلاثة مرشحين من القائمة.
وفي الجولة الثانية سيتم استبعاد مجموعة أخرى من 3 مرشحين، ثم سيختار الأعضاء المرشح الأخير من بين المرشحين المتبقيين في الجولة الأخيرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُعلن عن المرشح الفائز في وقت مبكر من شهر نوفمبر.
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